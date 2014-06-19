Минкульт пригласил патриарха Кирилла приехать, когда Россия вернет Крым

Об этом говорится в заявлении руководителя Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Владимира Юшкевича, которое цитирует Украинская Правда.

Он отметил, что сегодня, 19 июня, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре предстоит Священный синод Украинской православной церкви в единстве с Московским патриархатом.

Как стало известно из многих сообщений средств массовой информации, на этом синоде УПЦ, под давлением внешних сил, может быть принято решение о приглашении в Украину Патриарха Московского Кирилла.

Читайте такжеФиларет обещает “теплый” прием главе РПЦ Кириллу, если тот решится приехать в Киев"Поэтому, как руководитель органа власти в области государственно-церковных отношений, хочу сообщить, что упомянутый визит во время российской военной агрессии, осуществляемой против Украины, является нежелательным, провокационным и политически ангажированным", - заявил Юшкевич.

При этом он заверил, что Украина в рамках законодательства и законности, сделает все, чтобы этот приезд не был осуществлен на любую территорию государства, включая временно оккупированную.

"На мой взгляд, такой визит главы Русской православной церкви может породить лишь волну межконфессионального противостояния, а потому возможен лишь после прекращения агрессии России и возвращение всех ею захваченных украинских территорий", - говорится в заявлении.

Юшкевич пожелал членам Священного синода Украинской православной церкви плодотворной работы и взвешенных и ответственных решений, которые пойдут на пользу Церкви и независимой и целостной Украины.