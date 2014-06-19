Суд перенес на 9 июля рассмотрение апелляции на приговор Пукачу

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат Валентина Теличенко сообщила, что это связано с участием главы коллегии судей Татьяны Фрич в работе съезда судей.

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Заседание суда по рассмотрению апелляции на приговор Пукачу назначено на 9 июля на 11.00.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Представитель интересов вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала апелляцию на приговор Пукачу. "Жалоба касается лишь неполноты установления мотивов преступления", - сказала Теличенко.

Потерпевший Алексей Подольский также обжаловал приговор Пукачу. По словам Теличенко, в апелляции Подольского речь идет о том, что Пукач не просто применял к нему силу, но и истязал, а Печерский райсуд не указал этого в своем приговоре.

В свою очередь, адвокат осужденного Пукача Григорий Демиденко требует от Апелляционного суда Киева отменить приговор его подзащитному, и направить дело на новое расследование.