Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00.

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По словам Турчинова, сегодня в 15.00 состоятся парламентские слушания на тему “Законодательное обеспечение развития информационного общества в Украине”.