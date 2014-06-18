Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто

14:21, 18 июня 2014
Политика
0 0

Следующее заседание начнется завтра в 10.00.

Фото УНІАН

Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00.

Читайте такжеТурчинов намерен попросить закрывать буфет во время заседаний парламента

По словам Турчинова, сегодня в 15.00 состоятся парламентские слушания на тему “Законодательное обеспечение развития информационного общества в Украине”.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter