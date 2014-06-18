Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто
14:21, 18 июня 2014Политика
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Следующее заседание начнется завтра в 10.00.
Рада завершила сегодняшнее заседание / Фото УНИАН
Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00.
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По словам Турчинова, сегодня в 15.00 состоятся парламентские слушания на тему “Законодательное обеспечение развития информационного общества в Украине”.
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