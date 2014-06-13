Армия до субботы перекроет незащищенную часть границы с РФ - советник Авакова
Государственная граница с Россией со стороны Донбасса будет перекрыта до завтра Вооруженными силами Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Антон Геращенко.
«По вопросу государственной границы: этой ночью при поддержке Национальной гвардии Вооруженные силы совершили марш с юга на север, а также с севера на юг, для того, чтобы прикрыть ту часть границы, которая, к сожалению, была не прикрыта после массированных нападений террористов», - сообщил Геращенко.
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Советник министра отметил, что «в ходе этих боев боевики понесли значительные потери, и я думаю, что до завтрашнего дня государственная граница будет полностью прикрыта Вооруженными силами Украины».
«Все дороги будут простреливаться бронетехникой, грубые попытки боевиков проникнуть на территорию Украины будут уничтожены», - подчеркнул Геращенко.