Армия до субботы перекроет незащищенную часть границы с РФ - советник Авакова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Антон Геращенко.

«По вопросу государственной границы: этой ночью при поддержке Национальной гвардии Вооруженные силы совершили марш с юга на север, а также с севера на юг, для того, чтобы прикрыть ту часть границы, которая, к сожалению, была не прикрыта после массированных нападений террористов», - сообщил Геращенко.

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Советник министра отметил, что «в ходе этих боев боевики понесли значительные потери, и я думаю, что до завтрашнего дня государственная граница будет полностью прикрыта Вооруженными силами Украины».

«Все дороги будут простреливаться бронетехникой, грубые попытки боевиков проникнуть на территорию Украины будут уничтожены», - подчеркнул Геращенко.