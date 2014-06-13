Боевики получили данные в силовых структурах, чтобы организовать засаду прошлой ночью - Тымчук

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», нынешние боевые столкновения украинских силовиков с террористами в пограничных районах близ границы с Россией вызывают вопросы в плане организации и координации действий сил АТО.

Об этом написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, есть серьезные основания полагать, что засада, в которую попало подразделение 79-й отдельной высокомобильной десантной бригады, была организована на основании информации, полученной террористами из источников в среде украинских силовиков", - пишет он.

Тымчук подчеркивает тот факт, что со стороны террористов в нападении на украинских десантников принимали участие снайперы, демонстрирующие высокий уровень профессиональной подготовки.

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"Это остро ставит вопрос о наличии у сил АТО потенциала для проведения эффективных контрснайперских действий", - написал он.

В то же время, возникли некоторые проблемы с применением армейской авиации, прибывшей на подмогу десантникам. Что ставит вопрос о необходимости организации более тесного взаимодействия между подразделениями, принимающими участие в АТО, и обеспечении условий для эффективного применения авиации.

Также, по данным группы «ИС», местными террористами и российскими наемниками проводятся масштабные работы по созданию и оборудованию опорного пункта в районе оставленного украинскими пограничниками пункта пропуска «Должанский» на границе с РФ.

"Здесь активно проводятся инженерно-саперные работы, оборудуются защищенные огневые точки. Оборонительный потенциал данного района обороны террористов возрастает фактически ежечасно", - заявил Тымчук.