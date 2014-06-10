Военные расстрелянной под Волновахой бригады вернулись в зону АТО
22:47, 10 июня 2014Политика
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Солдаты 51-й механизированной бригады из Владимир-Волынского снова выполняют задачи в зоне антитеррористической операции.
Военные расстрелянной под Волновахой бригады вернулись в зону АТО
Воины сейчас работают на блокпостах. Руководство заявляет, что проблем с боевым духом у ребят нет, а все кто сейчас служит на востоке Украины попали туда добровольно, сообщает Радио Свобода.
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"Они понимают, что их товарищи пострадали, они понимают, что Украину нужно защищать, они понимают, что на этой территории много сепаратистов, незаконных военных формирований, оказывающих бесчинства, грабежи. Они это понимают и говорят, что будут до конца", - рассказал один из офицеров бригады.
Ранее, 29 мая и.о. министра обороны Михаил Коваль заявил, что 51 механизированная бригада выведена из антитеррористической операции.
Трагедия произошла в ночь на 22 мая в Волновахском районе Донецкой области. Тогда боевики напали на блокпост украинских военнослужащих. Погибли 17 солдат.
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