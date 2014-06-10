Военные расстрелянной под Волновахой бригады вернулись в зону АТО

Воины сейчас работают на блокпостах. Руководство заявляет, что проблем с боевым духом у ребят нет, а все кто сейчас служит на востоке Украины попали туда добровольно, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеКоваль назвал причины гибели солдат под Волновахой

"Они понимают, что их товарищи пострадали, они понимают, что Украину нужно защищать, они понимают, что на этой территории много сепаратистов, незаконных военных формирований, оказывающих бесчинства, грабежи. Они это понимают и говорят, что будут до конца", - рассказал один из офицеров бригады.