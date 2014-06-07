Байден выразил поддержку Украине: "Америка с вами"
Президент Украины Петр Порошенко уверен в дальнейшем развитии сотрудничества с США и благодарен за поддержку позиции страны.
Об этом он сказал на встрече с вице-президентом США Джо Байденом.
По словам Главы государства, Украина ощущала неприрывную сильную поддержку со стороны Америки. Он высказал уверенность в том, что сотрудничество двух стан будет продолжено.
В ходе встречи Порошенко отметил, что благодаря переменам в Украине «мы получим новую страну, которая будет демократической и европейской».
В свою очередь Байден заверил в том, что США буду продолжать поддерживать Украину.
«Америка с вами», - подчеркнул он.
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По словам Байдана, сейчас есть окно для мира, но оно не будет оставться открытым все время, если не осуществлять нужных шагов, в том числе и непопулярных.
«Это требует политического мужества - делать вещи, которые непопулярные», - сказал он.
При этом Байден поддержал инициативы, озвученные сегодня Порошенко во время выступления в парламенте.
Он назвал саму речь впечатляющей и пожелал реализации этих иництатив для установления мира в Украине.