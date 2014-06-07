На инаугурацию Порошенко Лукашенко приехал в шикарном кортеже - СМИ

В Киев съехались гости инаугурации президента Украины, - сообщает корреспондент ТСН.

С обеда пятницы гаишники расчищали движение транспорта к центру города. Из-за это уже в семнадцать часов Харьковская площадь на выезде из столицы превратилась в сплошную пробку. По дороге к аэропорту "Борисполь" каждые пятьсот метров за безопасностью следят наряды милиции и периодически перекрывают движение для граждан. В аэропорту - все спокойно. Почетных гостей ждут большие кортежи.

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Камера ТСН зафиксировала, как прибывают делегации: на инаугурацию прилетел министр культуры Цай У, премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма и многие другие. Официальных гостей сажали в автомобили сразу с трапа самолета и в сопровождении милицейских машин со спецсигналами отправляли в Киев.

Наиболее впечатляющий кортеж оказался у президента Белоруссии Александра Лукашенко - автоколонна из одиннадцати автомобилей. На этот раз он прилетел без своего младшего сына. Очень скромно в пятницу вели себя русские. Официальную делегацию на инаугурации возглавляет посол Российской федерации в Украине Михаил Зурабов. Он скромно вышел из выхода из зала официальных делегаций, сел в свой "Мерседес" и в сопровождении только охраны своего посольства направился к своей резиденции.

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VIP-гости поселились в самых дорогих гостиниц в центре города, а ближе к ночи вышли на прогулку по центру города.