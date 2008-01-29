В НУ-НС радостно поддерживают приватизацию “по Богатыревой”

«Вопрос приватизации наконец очутился на особом общественном контроле», - сказал в комментарии сайту RAZOMнародный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Зиновий Шкутяк.

По его словам, в настоящее время приватизируется много стратегических объектов, потому важно, чтобы общество имело полную информацию о возможных рисках. «Хорошо, что вопрос об организации приватизации в 2008 году будет рассматривать СНБО, - считает Шкутяк. - Это поможет и определить квалифицированных инвесторов, и максимально подготовить объект к разгосударствлению для того, чтобы бюджет получал оптимальную отдачу за время приватизации».

По мнению народного депутата, такое совещание СНБО пойдет в интересах и правительства, и общества, и государства. «Мы абсолютно поддерживаем такой подход к приватизации», - выразил позицию Блока член фракции НУ-НС.

Как сообщил Шкутяк, закон о приватизации как таковой еще не рассматривался Верховной Радой, и его все равно нужно будет вносить. «Думаю, такое заседание Совета нацбезопасности и обороны станет подготовкой к тому, чтобы правильно и грамотно составить программу приватизации на 2008 год, ведь сейчас мы живем без программы приватизации», - сказал он.

Инициативу Президента Ющенко созвать заседание СНБО Шкутяк считает помощью правительству. «Сегодня у Кабмина огромное количество проблем, он едва лишь приступает к работе. В таком случае возможно упущение каких-то важных деталей», - рассказал народный депутат.