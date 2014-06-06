СМИ: Украина может использовать польский опыт "шоковой терапии"

За 25 лет Польша смогла провести ряд эффективных реформ и удержаться "на плаву" в то время, когда кризис подкосил все европейские страны, говорится в сюжете ТСН.19:30.

В тяжелые времена для Польши были и безработица, и инфляция, и пустые полки в магазинах, однако все это удалось побороть. Польские реформы назвали "шоковой терапией", потому что они были хоть и болезненными, но быстрыми.

"Очень болезненным потрясением было то, что эта реформа означала, что надо закрыть очень много предприятий, что надо уволить много людей", - рассказал поляк Мирослав Скорик.

Переориентация экономики с востока на запад произошла буквально за год.

Читайте такжеВаршава рассчитывает 10 июня договориться с Киевом о поставках польского мяса"За год компании смогли перевести большую часть своего экспорта от традиционных рынков Советского Союза к торговым соглашениям со странами Западной Европы", - сообщил советник премьер-министра по экономическим вопросам Витольд Орловский.

Внедрять реформы, идеологом которых был экономист Лешек Бальцерович, взялся Ян Белецкий, который был премьер-министром в правительстве президента Леха Валенсы. Экс-премьер Польши уверяет: реформы провести не сложно, нужна только политическая воля.

"В Польше была такая же ситуация в начале 90-х, когда Валенса победил в первом туре. Верю, что выборы президента в первом туре - это фантастика и новый поворот в истории Украины", - заявил Белецкий.

В отличие от Украины, поляки провели эффективную и прозрачную приватизацию, создали благоприятные условия для малого и среднего бизнеса.

Ставка на частный сектор оказалась выигрышной - экономику Польши не пошатнула ни крупнейшее за последнее столетие наводнение в 1997-м, ни финансовый кризис 2008-го, а когда рост экономик европейских стран замер, Польша демонстрировала рост.

Читайте такжеПорошенко готов представить план урегулирования ситуации в Донбассе после инаугурацииПоляки признают, что украинцам будет сложнее провести реформы и интегрироваться в Евросоюз: Россия стала сильнее, а сама Европа - более пророссийской. Так, на последних выборах в Европарламент большое количество голосов получили пророссийские праворадикалы.

"Впервые за существование Европарламента одна седьмая депутатов от крайне правых сил - Национальный фронт Мари Ле Пен, из Нидерландов, Дании. Большинство радикально правых формирований пророссийские", - рассказала публицистка Богумила Бердыховска.

Как сообщалось ранее, Порошенко пообещал Украине децентрализацию власти по образцу Польши. Предложения относительно реформы будут полностью озвучены в день инаугурации.