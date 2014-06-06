Яценюк обещает освободить Донецк и Луганск от террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня на заседание парламента.

Читайте такжеЯценюк поручил МВД и СБУ доставить пенсии на ДонбассОн отметил, что “мы освободим Донецк и Луганск от тех, кто также посягает на их будущее”.

“Бандитизм и терроризм, которые спонсируются Россией, будут уничтожены”, - подчеркнул Яценюк.