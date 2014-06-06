Яценюк обещает освободить Донецк и Луганск от террористов

11:07, 06 июня 2014
Политика
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Донецкая и Луганская области будут освобождены от террористов.

Бандитизм і тероризм, які спонсорується Росією, буде знищений / Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня на заседание парламента.

Читайте такжеЯценюк поручил МВД и СБУ доставить пенсии на ДонбассОн отметил, что “мы освободим Донецк и Луганск от тех, кто также посягает на их будущее”.

“Бандитизм и терроризм, которые спонсируются Россией, будут уничтожены”, - подчеркнул Яценюк.

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