Яценюк обещает освободить Донецк и Луганск от террористов
11:07, 06 июня 2014Политика
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Донецкая и Луганская области будут освобождены от террористов.
Бандитизм и терроризм, которые спонсируется Россией, будет уничтожен / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня на заседание парламента.
Читайте такжеЯценюк поручил МВД и СБУ доставить пенсии на ДонбассОн отметил, что “мы освободим Донецк и Луганск от тех, кто также посягает на их будущее”.
“Бандитизм и терроризм, которые спонсируются Россией, будут уничтожены”, - подчеркнул Яценюк.
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