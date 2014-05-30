ОБСЕ опровергает информацию об освобождении наблюдателей в Луганске

Об этом сообщается на странице миссии ОБСЕ в Facebook.

«Вчера около 19.00 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине потеряла контакт с несколькими членами своей команды, работающими в Луганской области. В городе Северодонецк (100 км от Луганска) команду остановили вооруженные люди. В состав группы входят 4 международных наблюдателя и украинский переводчик, команда перемещалась двумя автомобилями», - сказано в сообщении.

Читайте такжеБоевики заявляют, что освободили еще четверых представителей ОБСЕТакже в миссии опровергли сообщение об освобождении террористами ее представителей, с которыми была потеряна связь в Донецке 26 мая.

«Кроме луганской группы, Миссия до сих пор не может связаться со своими коллегами, которые работают в Донецкой области, – с ними нет связи с вечера 26 мая. Донецкая группа насчитывает 4 международных наблюдателя.

Любая новая информация относительно этих случаев будет сразу обнародована.

Как сообщал УНИАН, в Донецке с 26 мая проходит активная фаза антитеррористической операции. В тот день около 18.00 Специальная Мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла контакт с одной из своих команд, работающей в Донецке. Исчезнувшие представители организации являются гражданами Швейцарии, Дании, Эстонии и Турции.

Для освобождения членов миссии создан специальный штаб, в который вошли сотрудники МВД, СБУ, МИД, а также представители миссии ОБСЕ.

29 мая в МИД Украины сообщили, что есть информация, что сотрудники миссии живы.

Сегодня российские СМИ со ссылкой на представителей незаконных вооруженных формирований в Луганской области заявили, что террористы освободили четырех представителей ОБСЕ.