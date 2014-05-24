Черкащане развернули самый большой в мире флаг Украины

Как передает корреспондент УНИАН, во время акции «Одна единая соборная Украина!» участие в развертывании флага приняло более ста горожан в вышиванках. Развернутый флаг покрыл почти всю Соборную площадь. Несколько десятков людей с удовольствием прошли под знаменем, как под гигантским куполом. Напоследок акции в небо выпустили несколько десятков белых голубей, символизирующих мир в стране.

Читайте такжеВ Севастополе выпускники на последний звонок пришли в вышиванкахНациональный Флаг размером 40x60 метров путешествует по городам и символизирует единство Украины. В этом году флаг уже разворачивали в Луцке, Львове, Запорожье и в Умани. Сегодня флаг привезли в Черкассы, а сразу после акции его повезли к Николаева.

Справка УНИАН. Самый большой флаг Украины был изготовлен ВМОО «Батькивщина Молодая» и имеет размеры 60х40 метров, а площадь - 2400 кв.м. Флаг сшили в 2012 году ко Дню независимости. Флаг занесен в Книгу рекордов Украины.