В Киеве аноним «заминировал» здания Верховного Суда, ГПУ и Минюста - милиция

Аноним отправил сообщение по электронному адресу пресс-службы Верховного Суда Украины о минировании здания учреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСУ, соответствующая информация поступила сегодня около 10.30 перед началом работы Совета судей.

Председатель ВСУ зачитал своим коллегам письмо, которое поступило по электронной почте, но судьи приняли решение работать.

Читайте такжеВ аэропорту "Борисполь" сообщили о взрывчатке: пассажиров и персонал срочно эвакуируют

Между тем, здание суда обследуют взрывотехники Министерства внутренних дел, а следственно-оперативные группы устанавливают личность отправившего письмо.

Как сообщает РБК-Украина, чуть позже также поступило сообщение о минировании Генеральной прокуратуры Украины и Министерство юстиции Украины.

Читайте такжеВ Харькове из-за «заминирования» ОГА эвакуировали более 370 человек

"На спецлинию "102" поступила информация от Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Верховного суда Украины о минировании их помещений",- заявили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

В ведомстве отметили, что группы специалистов выехали на места для выяснения обстоятельств.