На Донетчине террористы ворвались в райотдел и отобрали оружие у милиционеров

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины на Донецкой железной дороге, никаких требований нападающие не выдвигали.

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По состоянию на сегодня личный состав линейного отдела работает в штатном режиме.

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенные организованной группой лиц) Уголовного кодекса Украины.