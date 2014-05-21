На Донетчине террористы ворвались в райотдел и отобрали оружие у милиционеров
16:26, 21 мая 2014Политика
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Вчера около 22.30 в здание линейного отдела на станции Микитовка (Донецкая область) ворвались неизвестные вооруженные лица, которые присвоили огнестрельное оружие и специальные средства, которые находились на вооружении у следственно-оперативной группы.
В Никитовке террористы отобрали у милиционеров оружие / REUTERS
Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины на Донецкой железной дороге, никаких требований нападающие не выдвигали.
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По состоянию на сегодня личный состав линейного отдела работает в штатном режиме.
Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенные организованной группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
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