В Одесской области сложилась угрожающая ситуация с ротациями в составах УИК - КИУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Одесской областной организации Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Анатолий Бойко сегодня на пресс-конференции.

По его словам, замены членов участковых избиркомов по всей Одесской области происходят массово и постоянно.

«Основные причины замен - отказы членов комиссий выполнять свои обязанности либо систематическое отсутствие на заседаниях комиссий. Систематические неявки членов комиссий на заседания могут свидетельствовать о саботаже и, возможной попытке, срыва дня голосования. Напомню, что избирательные комиссии не могут работать в отсутствии кворума. В день голосования и при подсчете голосов отсутствие кворума особо опасно, в связи с высокой вероятностью опротестовывания и непризнания результатов выборов», - сказал Бойко.

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По его словам, наиболее распространены случаи систематического невыполнения обязанностей членов комиссий от кандидатов в президенты Михаила Добкина и Петра Симоненко.

В связи с этим, областная организация КИУ призывает штабы кандидатов в президенты и окружные избирательные комиссии региона сформировать кадровые резервы потенциальных членов участковых избиркомов для оперативного дополнения их состава в день выборов.

«Это (дополнение) необходимо при случае попыток срыва процесса голосования и подсчета голосов со стороны некоторых кандидатов в президенты путем организации неявки своих представителей на избирательные участки или их официального отзыва из состава комиссий», - отметил Бойко.