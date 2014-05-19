ЦИК завершила регистрацию международных наблюдателей на выборах

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии, в последний день регистрации международных наблюдателей, было зарегистрировано 593 человека.

Так, комиссия зарегистрировала 2 наблюдателей от Бюро демократических инициатив институтов и прав человека ОБСЕ, 29 наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 61 наблюдателя от Польши, 327 наблюдателей от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами, 115 наблюдателей от Канадской миссии наблюдения за выборами, 38 наблюдателей от Национального демократического института международных отношений в Украине, 21 наблюдателя от Комитета "За открытую демократию".

Читайте такжеЦИК: лишь 16% участков в Луганской области получили предварительные списки избирателейПеред этим, в течение времени регистрации, ЦИК зарегистрировала 2 тыс. 191 официального наблюдателя (от девятнадцати международных организаций - 1950 человек, от восемнадцати иностранных государств - 241 человек).

Таким образом, общее количество зарегистрированных официальных наблюдателей составляет 2 тыс. 784 человека.