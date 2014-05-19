Генпрокуратура Германии расследует похищение в Украине наблюдателей ОБСЕ

Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Германии в воскресенье,18 мая, сообщает DW.DE. Таким образом, он подтвердил информацию, распространенную ранее изданием "Bild am Sonntag".

Никаких подробностей учитывая следствие, которое еще продолжается, не сообщается. Генпрокуратура ФРГ присоединяется к делам о похищении немецких граждан за рубежом в тех случаях, когда речь идет о преступлениях против внутренней или внешней безопасности государства.

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Международную группу наблюдателей ОБСЕ пророссийские сепаратисты в Славянске взяли в заложники 25 апреля. В начале мая заложников, среди которых было трое офицеров Бундесвера, освободили из плена, в котором они пробыли около недели.