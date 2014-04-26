Сепаратисты требуют у администрации машзавода в Краматорске машины для расчистки завалов

По данным департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации, в субботу, 26 апреля, в 14.30 на территорию Новокраматорского машиностроительного завода проникли 15 человек, вооруженных автоматами, сообщает ОстроВ.

«Они потребовали отдать им два специальных автомобиля советского производства, предназначенных для расчистки завалов", - рассказал директор департамента Игорь Низов. Читайте такжеСепаратисты захватили машзавод в Краматорске – Тымчук

Он также сообщил, что проникшие на территорию завода люди пытались завести данные автомобили. Опасаясь применения огнестрельного оружия, сотрудники предприятия сопротивления не оказывают.

Вместе с тем, отметил руководитель департамента, захвата НКМЗ, так как это подается в ряде СМИ, не было.