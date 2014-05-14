СБУ изъяло 75 килограмм гашиша в Ровненской области

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины разоблачили противоправную деятельность трех граждан Украины , которые готовились реализовывать на территории Украины крупную партию контрабандного наркотического средства - гашиша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, сегодня в Ровенской области на трассе сообщением Ровно-Дубно в лесополосе оперативники обнаружили специально обустроенный злоумышленниками тайник с наркотиком. 224 брикеты из гашишом: 69 брикетов по 200 граммов каждый, и 155 - по 400 граммов были обнаружены в дорожных сумках. Общий вес изъятых наркотиков составляет 75 кг 800 гр.

Напомним, как сообщалось ранее, в Киеве работники Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Подольского райуправления милиции задержали двух жителей Запорожья, которые незаконно сбывали особо опасный наркотический препарат метадон.