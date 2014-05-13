МИД Британии: голосование на Евровидении имеет больший вес, чем "референдум" на Донбассе

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, пишет РИА Новости.

"Я считаю, что голосования на песенном конкурсе "Евровидение" заслуживает большего доверия и имеет больший вес, чем события в воскресенье в Донецке и Луганске", - заявил министр.

Читайте такжеЕС не признает результаты незаконных "референдумов" в Донецкой и Луганской областях

Как сообщал УНИАН, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум об определении статуса региона.

Они утверждают, что за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики проголосовали 89% граждан, за независимость так называемой Луганской народной республики - 96%.

Согласно украинскому законодательству упомянутый опрос не имеет юридической силы его проведения не признают ОБСЕ, ЕС, а также США и ряд других стран мира.