Освобожденный из плена начальник МВД Мариуполя находится на лечении

Начальник мариупольского МВД Валерий Андрощук сейчас проходит лечение в одной из столичных больниц.

Об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.

Валерий Андрощук сейчас проходит лечение в одной из столичных больниц.

Читайте такжеПохищенного начальника горуправления милиции Мариуполя нашли повешенным - СМИ

Милиционера похитили 9 мая и увезли в неизвестном направлении. Однако, благодаря патриотически настроенной части местной милиции и ветеранам МВД Валерия Андрощука в результате переговоров удалось освободить.

Сейчас руководитель мариупольской милиции находится на лечении в Киеве, его состояние тяжелое, но не критическое.