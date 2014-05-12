Освобожденный из плена начальник МВД Мариуполя находится на лечении
14:02, 12 мая 2014Политика
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Врачи оценивают состояние Валерия Андрощука как тяжелое, но не критическое.
Начальника милиции удалось спасти, он находится на лечении
Начальник мариупольского МВД Валерий Андрощук сейчас проходит лечение в одной из столичных больниц.
Об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.
Валерий Андрощук сейчас проходит лечение в одной из столичных больниц.
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Милиционера похитили 9 мая и увезли в неизвестном направлении. Однако, благодаря патриотически настроенной части местной милиции и ветеранам МВД Валерия Андрощука в результате переговоров удалось освободить.
Сейчас руководитель мариупольской милиции находится на лечении в Киеве, его состояние тяжелое, но не критическое.
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