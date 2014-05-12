Председатель ВСК просит продлить работу комиссии относительно гибели Музычко

Как передает корреспондент УНИАН, во время Согласительного совета Деревянко напомнил, что предварительный отчет ВСК должен был рассматриваться не позже 21 апреля, но в связи с недостаточным количеством депутатов в сессионном зале ВР не смогла проголосовать за продолжение работы ВСК.

“Следствие продолжается, на данное время Генеральной прокуратурой заказано огромное количество экспертиз в рамках уголовного производства, и поэтому сегодня невозможно сделать ни одного вывода, но важно нам разблокировать работу комиссии, чтобы мы могли продолжать работать”, - сказал депутат и добавил, что работу комиссии предлагается продлить до 6 июня.

Он призвал поставить соответствующий вопрос на голосование в ближайшее время.

Напомним, ВСК Верховной Рады по расследованию обстоятельств гибели Музычко была образована 28 марта 2014 г. На работу ВСК в целом отводилось два месяца. Предусматривалось, что Временная следственная комиссия подготовит и подаст на рассмотрение Верховной Рады отчет о выполненной работе не позднее 25 апреля 2014 года. 24 апреля работу ВСК по расследованию обстоятельств гибели Музычко уже предлагали продлить до 6 июня.

Как сообщал УНИАН, Александр Музычко, известный как Саша Белый, погиб в ночь на 25 марта.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир Евдокимов сначала сообщил, что тот был смертельно ранен при задержании, поскольку открыл огонь в сторону правоохранителей. Позже Евдокимов проинформировал, что смертельное ранение в сердце Музычко было нанесено из его собственного оружия.

22 апреля заместитель генерального прокурора Алексей Баганец, ссылаясь на выводы экспертиз, также заявил, что Музычко случайно застрелился из пистолета ПМ при попытке бойцов “Сокола” его задержать.