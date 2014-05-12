Путин дал по ордену главным крымским сепаратистам

Президент России Владимир Путин дал ордена верхушке нелегитимной власти Крыма - Владимиру Константинову, Сергею Аксенову и Алексею Чалому.

Об этом сообщает пресс-служба сепаратистов. Согласно сообщению, все трое получили орден "За заслуги перед Отечеством I степени". Напомним, ранее сообщалось, что Путин подписал указ о награждении орденами и медалями свыше трехсот сотрудников СМИ за "правильное освещение" аннексии Крыма.

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