Путин дал по ордену главным крымским сепаратистам

12:03, 12 мая 2014
Политика
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Президент России Владимир Путин дал ордена верхушке нелегитимной власти Крыма - Владимиру Константинову, Сергею Аксенову и Алексею Чалому.

Об этом сообщает пресс-служба сепаратистов.

Согласно сообщению, все трое получили орден "За заслуги перед Отечеством I степени".

Напомним, ранее сообщалось, что Путин подписал указ о награждении орденами и медалями свыше трехсот сотрудников СМИ за "правильное освещение" аннексии Крыма.

Путин раздает награды / rada.crimea.ua

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