Путин дал по ордену главным крымским сепаратистам
12:03, 12 мая 2014Политика
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Президент России Владимир Путин дал ордена верхушке нелегитимной власти Крыма - Владимиру Константинову, Сергею Аксенову и Алексею Чалому.
Об этом сообщает пресс-служба сепаратистов.
Согласно сообщению, все трое получили орден "За заслуги перед Отечеством I степени".
Напомним, ранее сообщалось, что Путин подписал указ о награждении орденами и медалями свыше трехсот сотрудников СМИ за "правильное освещение" аннексии Крыма.
Путин раздает награды / rada.crimea.ua
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