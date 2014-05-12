Тарута: Референдум нам нужен. Легитимный
Глава Донецкой ОГА не признает результатов сепаратистского псевдореферендума.
Об этом сообщает ТСН.
Глава Донецкой ОГА Сергей Тарута заявил, что на Донбассе следует остановить АТО и провести легитимный, консультативный референдум. Он также сказал, что не признает результатов псевдореферендума и настоял на том, чтобы провести альтернативный референдум 15 июня.
"Референдум нам нужен. Легитимный. Чтобы были наблюдатели, участковые комиссии, чтобы это происходило не под дулами автоматов. В. о. президента и премьер приняли наше предложение. Это будет консультативный референдум по децентрализации власти", - сообщил Тарута.
Также Сергей Тарута заявил, что на Донбассе следует остановить АТО. Так, он уверен, что с террористами нужно вести диалог.
"Мы хотим вывести дополнительно других защитников, но без оружия и в сопровождении милиции", - добавил он.
Напомним, как сообщал УНИАН ранее, Сергей Тарута заявил, что Донбасс ждет катастрофа в течение двух-трех недель в случае реального отделения самопровозглашенной Донецкой народной республики от Украины.