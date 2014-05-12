ЦИК ЛНР заявила, что явка избирателей составила 81%
03:38, 12 мая 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) так называемой "Луганской народной республики" объявила референдум о статусе области состоявшимся.
ЦИК ЛНР заявила, что явка избирателей составила 81% REUTERS
По его данным, общая явка избирателей составила 81%.
Первые итоги голосования, как ожидается, будут озвучены утром.
Напомним, в Луганской и Донецкой областях сепаратисты проводили "референдумы".
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По заявлению представителей "Донецкой народной республики", на Донетчине за отсоединение от Украины проголосовали 89%.
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