ЦИК ЛНР заявила, что явка избирателей составила 81%

03:38, 12 мая 2014
Политика
0 0

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) так называемой "Луганской народной республики" объявила референдум о статусе области состоявшимся. 

REUTERS

По его данным, общая явка избирателей составила 81%.

Первые итоги голосования, как ожидается, будут озвучены утром.

Напомним, в Луганской и Донецкой областях сепаратисты проводили "референдумы".

Читайте такжеСепаратисты: в Донецкой области 89,07% проголосовали за признание ДНР

По заявлению представителей "Донецкой народной республики", на Донетчине за отсоединение от Украины проголосовали 89%.

УНН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter