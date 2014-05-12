ЦИК ЛНР заявила, что явка избирателей составила 81%

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) так называемой "Луганской народной республики" объявила референдум о статусе области состоявшимся.

По его данным, общая явка избирателей составила 81%. Первые итоги голосования, как ожидается, будут озвучены утром. Напомним, в Луганской и Донецкой областях сепаратисты проводили "референдумы". Читайте такжеСепаратисты: в Донецкой области 89,07% проголосовали за признание ДНР По заявлению представителей "Донецкой народной республики", на Донетчине за отсоединение от Украины проголосовали 89%. УНН

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