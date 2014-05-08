В Славянске боевики взяли в плен журналистов ICTV и изъяли всю технику

По словам журналистов, первое авто телевизионщиков без какой-либо символики или брендовых знаков пропустили без обыска, однако вторых обыскали, найдя скрытую телевизионную технику и документы на авто от имени ICTV.

"Когда они узнали, что мы журналисты ICTV, начали действовать жестко. После фраз типа "украинские журналисты - все фашисты", "наконец-то вы нам попались", наши аргументы, что мы лишь хотим зафиксировать события, были напрасными", - рассказала шеф-редактор Ирина Соломко.

Угрожая расстрелом, журналистов выстроили в ряд. С ними общался командир группы боевиков по прозвищу Рысь, и приказал отправить авто на штраф-площадку для обыска.

"Начался обыск личных вещей. Искали в кошельках, просматривали фото, видео, сообщения, а когда находили фото с Майдана, говорили: "За эту одну фотографию я бы тебя расстрелял! Разговаривать с ними было бесполезно, в ответ мы слышали только "вы, майданутые, никогда не поставите Донбасс на колени", "вы все продажные" ", - отмечает Соломко.

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Когда она пыталась объяснить боевикам, что они не имеют право задерживать журналистов, ей заклеили рот скотчем.

У журналистов изъяли две большие камеры, две маленькие ручные, два ноутбука и личный фотоаппарат режиссера. Затем внимание боевиков привлек "Джип", который подъехал к КПП с флагом Украины на лобовом стекле.

"Мы до сих пор не знаем, кто был в той машине. Водителю надели наручники, не давали позвонить, а затем надели на голову пакет, замотали голову скотчем и запихнули в машину. С нашей техникой его и повезли в помещение захваченного СБУ," - рассказывает шеф-редактор ICTV.

"Командир пояснил: "Мне попалась крупная рыба. Я бы вас арестовал, и вам повезло, что вас много, а у меня уже весь подвал переполнен"", - добавила она.

Съемочную группу заставили сесть в авто и поехать в противоположном направлении. На уговоры медийщиков вернуть технику ответили, что будут стрелять по колесам, если те немедленно не поедут.