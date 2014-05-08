В Николаев на 9 мая возможны провокации, прибыл десант российских журналистов - Тымчук
16:58, 08 мая 2014Политика
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По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в Николаеве политическая партия «Русский блок» подала заявку местным властям на проведение в городе 9 мая праздничной акции в честь Дня Победы.
В Николаеве готовят пророссийские акции / progorodsamara.ru
"В то же время, по нашим данным, сегодня в Николаев прибыл довольно крупный десант российских журналистов", - сообщает на своей странице в Facebook дмитрий Тымчук.
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В организации не исключают проведения спланированных провокаций по заказу Москвы.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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