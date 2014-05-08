В Николаев на 9 мая возможны провокации, прибыл десант российских журналистов - Тымчук

"В то же время, по нашим данным, сегодня в Николаев прибыл довольно крупный десант российских журналистов", - сообщает на своей странице в Facebook дмитрий Тымчук.

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В организации не исключают проведения спланированных провокаций по заказу Москвы.

Допис by Dmitry Tymchuk.