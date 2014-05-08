Добкин: Необходимо сделать все, чтобы не допустить гражданской войны

Многое из этого можно было предотвратить и многое не допустить, но из-за целого ряда ошибок, допущенных на разных этапах становления Украины, сегодня страдает вся страна. По мнению политика, нужно искать выход из этой ситуации.

«Некоторые люди вместо того, чтобы защищать свои взгляды, прибегают к радикальным методам, что не добавляет спокойствия. Я абсолютно уверен, что эмоции – плохой советчик. Нам необходимо собрать большой общенациональный стол примирения, посадить за него всех, кто имеет разные точки зрения, и сделать все возможное, чтобы не допустить гражданской войны.

Ради прекращения того, что сегодня происходит в Донбассе, нам нужно сделать все для того, чтобы люди учились, работали, растили детей и делали нашу страну сильнее, богаче и счастливее. Мы уже увидели столько горя, что хватит не на один год», – заявил Михаил Добкин.