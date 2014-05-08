Украинские пограничники на востоке оказались в окружении — Михальчишин

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от фракции ВО "Свобода" Юрий Михальчишин, сообщает Gazeta.ua.

В частности, говоря о закрытом заседании Верховной Рады 6 мая, Михальчишин отметил, что парламентарии говорили о технических вопросах и слушали отчеты "силовиков" о ходе антитеррористической операции (АТО) на востоке.

По словам "свободовца", перед депутатами отчитывались министр обороны и председатель СБУ, прибывшие из штаба под Славянском.

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"Это были своеобразные вести с фронта. Также услышали о режиме защиты государственной границы. Оказывается, на границе с Россией очень много "черных дыр", через которые на нашу территорию попадают диверсанты. По сути, наши пограничники в окружении, враг их просто обходит", - подчеркнул нардеп.

Кроме того, он отметил, что АТО проходит очень медленно.

"АТО, чтобы быть успешной, должна быть локализована во времени и пространстве, происходить очень быстро. У нас же операция останавливалась дважды якобы из-за праздников. Поэтому в некоторых городах, как Краматорск, ситуация дошла до того, что без тяжелого оружия уже не обойтись", - подчеркнул Михальчишин.

По его словам, это может повлечь массовые жертвы среди мирного населения.

Он также уточнил, что больше всего воюют против сепаратистов бойцы спецподразделений "Омега" и "Ягуар".

"Вопроса, почему на востоке страны местная милиция откровенно саботирует работу, министр Аваков деликатно избегал", - добавил "свободовец".