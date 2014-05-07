Яценюк призвал Путина "не торговать воздухом"

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга в аэропорту после проведения выездного заседания правительства Яценюк призвал президента России Владимира Путина «не торговать воздухом».

«Владимир Владимирович, торговать воздухом как-то не к лицу вам как президенту великой страны. То, что Россия просит перенести какой-то там референдум 11 числа, нужно попросить, чтобы проинформировали российского президента, что вообще в Украине 11 числа никакого референдума и не было запланировано. Если террористы и сепаратисты, поддерживаемые Россией получили команду перенести то, чего не планировалось, это их внутренние разборки», - сказал Яценюк.

Премьер иронично отметил «вклад» России в стабилизацию в Украине. «Они посылают агентов ФСБ, то оружие поставляют, то денег дают. Поэтому лучший вклад - отозвать все те диверсионные группы, которые находятся на территории Украины, осудить террористов и обязать их сложить оружие, покинуть здания и сдаться властям», - подчеркнул Яценюк.

Читайте такжеДиалог или "отмазка": Политолог назвал две версии внезапной смены риторики ПутинаОн также выразил удивление, что вопрос дорожной карты стабилизации ситуации в Украине обсуждался в Москве без представителей Украины, США и ЕС, как это было во время Женевской встречи.

«Относительно дорожной карты я был очень удивлен тем, что в Москве обсуждается вопрос Украины без Украины, без Соединенных Штатов, и без Европейского Союза, так как именно в этом формате была проведена первая встреча в Женеве, и именно от выполнения этих договоренностей Российская Федерация отказалась», - сказал Яценюк.

По его словам, в Москву была передана украинская дорожная карта по урегулированию ситуации, которая «существенно отличается от того, что было заявлено в Москве». «Основное отличие, что наша цель - это реальная стабилизация ситуации в Украине», - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что если Россия действительно хочет стабилизации ситуации в Украине, то она должна отвести войска от границ, отозвать диверсионные группы и прекратить поддерживать сепаратистов.