Помощь Украине должна продолжаться - премьер Японии

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Абэ заявил на пресс-конференции после саммита ЕС-Япония.

"Как показывает ситуация в Украине, мир становится менее предсказуемым. Мы все ответственны за то, чтобы вместе сохранить стабильность и мир в мире", - сказал Абэ.

Он подчеркнул, что президентские выборы 25 мая будут способствовать стабилизации ситуации в Украине.

Читайте такжеМир должен приложить все усилия, чтобы Россия признала выборы в Украине - премьер Японии"Мы нуждаемся в диалоге с Россией и должны продолжать усилия для стабилизации Украины. Должны держать открытым окно диалога с Россией, но помощь Украине должна продолжаться для поддержки демократии и внутреннего политического диалога", - сказал глава правительства Японии.

Абэ подчеркнул, что мир не должен мириться с российской аннексией Крыма, добавив, что Токио уже запретил въезд 23 высокопоставленным россиянам, причастным к действиям по отторжения полуострова от Украины.