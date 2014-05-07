МИД осудил задержание протестующих в Москве

"Задержания 6 мая в Москве мирных демонстрантов, протестовавших на Болотной площади против нарушений прав человека в России, является очередным свидетельством процветания в этой стране всеобъемлющей системы репрессий против любого инакомыслия. Сложно назвать цивилизованной страну, где человека могут без каких-либо объяснений арестовать только за протестный плакат или даже за одиночный пикет. Еще сложнее серьезно относиться к попыткам такой страны учить демократии других", - отметили в ведомстве.

"Полный запрет на неконтролируемое властью мирное волеизъявление граждан в собственной стране и, вместе с тем, поощрения и прямая поддержка насильственных действий вооруженных террористов в другом государстве, это не просто двойные стандарты - это двойная мораль, которая является одним из инструментов экспансионистской политики современной России", - добавили в МИД Украины.

Внешнеполитическое ведомство Украины призывало "де-факто руководство России прекратить спонсировать и поддерживать экстремизм в Украине, а также сделать реальные шаги, направленные на утверждение в собственном государстве основополагающих прав человека, принципов свободы слова и собраний, реальной политической конкуренции".