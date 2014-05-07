В Харькове отказались от масштабного парада 9 мая
03:02, 07 мая 2014Политика
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В Харькове отказались от масштабного парада 9 мая на площади Свободы, сообщил председатель Харьковской ОГА Игорь Балута.
В Харькове отказались от масштабного парада 9 мая Фото УНИАН
По его словам, такое решение было принято областной и городской властью совместно с ветеранскими организациями, сообщает Радио Свобода.
"У нас есть оперативные данные о том, что в город проникли люди с огнестрельным оружием", - отметил Игорь Балута.
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Под вопросом остается проведение праздничного салюта в городе. По словам Балуты, остальные запланированных мероприятий будут проводиться на мемориалах и в девяти районах города.
Для этого правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.
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