В Харькове отказались от масштабного парада 9 мая

По его словам, такое решение было принято областной и городской властью совместно с ветеранскими организациями, сообщает Радио Свобода.

"У нас есть оперативные данные о том, что в город проникли люди с огнестрельным оружием", - отметил Игорь Балута.

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Под вопросом остается проведение праздничного салюта в городе. По словам Балуты, остальные запланированных мероприятий будут проводиться на мемориалах и в девяти районах города.

Для этого правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.