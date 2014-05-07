Саакашвили рассказал, почему Путин начал агрессию против Украины

"На Майдане люди вернули себе свою страну и создали украинское государство. Появился шанс не только де-юре Украины, но и де-факто. Будет де-факто украинское государство. Путин возмущен этим. Путин хочет сейчас отобрать то, что вы создали на Майдане", - цитирует 24tv.ua Саакашвили.

"При чем тут Обама, причем французы или тем более немцы или Саакашвили? Вы, люди, сами решили создать свое государство. Это настолько необычно было" , - отметил грузинский экс-президент.

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Саакашвили считает, что Путин напал на Грузию, потому что по телевизору начали показывать "другую Грузию" - где не берут взяток, нет бюрократии, где людям не нужно виз.

"То же самое происходит сейчас и с Украиной", - резюмировал он.