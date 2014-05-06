Во время сегодняшней АТО в Славянске зафиксировано 8 погибших – Донецкая ОГА
16:25, 06 мая 2014Политика
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16 человек получили огнестрельные ранения.
Сепаратистские силы на Востоке Украины второй день кряду несут потери / REUTERS
Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на Департамент здравоохранения облгосадминистрации.
Так, в сообщении сказано, что по состоянию на 16:00 сегодня, 6 мая, в результате проведения антитеррористической операции в городе Славянск зафиксировано 8 погибших.
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Помимо этого 16 человек госпитализированы в лечебно-профилактические учреждения области с огнестрельными ранениями.
Их состояние медики оценивают как тяжелое и средней тяжести.
Напомним, как сообщал УНИАН, во ходе проведения вчерашней АТО в Славянске, по информации министра внутренних дел Арсена Авакова, более 30 террористов были убиты.
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