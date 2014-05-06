Появилось видео уничтоженного в Славянске бронепоезда террористов

Боевики построили себе бронепоезд, на котором собирались прорываться из окруженного украинскими силовиками города, сообщили в Минобороны.

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Для своего бронепоезда террористы использовали вагоны для перевозки угля. В стенках вагонов они прорезали бойницы для ведения огня.