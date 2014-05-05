В Одессе на журналистку напали во время прямого эфира

02:00, 05 мая 2014
Политика
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Ввоскресенье, во время прямого включения из Одессы на съемочную группу "5 канала" напали агрессивные женщины и мужчины.

Одесса, нападение на журналистку

Журналистка Наталья Тарасовская как раз готовилась к прямому включению. К ней подошла женщина лет 50-ти в красной куртке, начала спрашивать, какой это телеканал.

Потом кто-то закрыл рукой объектив телекамеры. Другие агрессивные люди начали потасовку камеры в прямом эфире.

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Журналистов обвинили в расколе Украины и назвали виновными в смертях людей в Одессе 2 мая. Под конец видео видно, как блондинка в красной куртке пыталась вырвать из рук журналистки микрофон, а потом хотела ухватить корреспондентку за шею. 

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