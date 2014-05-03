АТО проводится исключительно в рамках закона – Гриценко

Антитеррористическая операция на востоке Украины проводится в рамках действующего законодательства. Об этом на пресс-конференции в Кировограде заявил кандидат на пост Президента Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

«Операция проводится исключительно в рамках закона об антитеррористической деятельности. Ею руководит руководитель АТЦ при СБУ. Согласно закону, в мирное время, подчеркиваю, без всякого военного или чрезвычайного положения, существует право привлекать к проведению АТО подразделения и части всех силовых структур, включая армию, милицию, внутренние войска, Нацгвардию, пограничников. Что собственно сейчас и происходит», - сказал он.

«Призывы в наш адрес со стороны России относительно незаконности АТО, что армия против народа - это все вражеские голоса», - отметил Гриценко.

Политик также подчеркнул, что решение провести АТО является абсолютно правильным. «Это нужно для того, чтобы очистить страну от диверсантов и террористов. К сожалению, с опозданием, но начали защищать Родину», - отметил он.