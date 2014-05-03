В Одессе люди в горящем Доме профсоюзов умирали мгновенно - Ярема

В Одессе в горящем здании в здании Одесской областной федерации профсоюзов (Дом профсоюзов) люди умирали мгновенно из-за горения неизвестного вещества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Одессе на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема, прибывший ночью в связи с массовой гибелью людей в результате столкновения 2 мая проукраинских активистов и пророссийски настроенных граждан.

По его словам, сейчас в больницах Одессы находятся около 90 человек, в том числе 22 милиционера. Он отметил, что нарочито не называет имена погибших людей, потому что сейчас проводятся следственные действия, «по результатам которых будут сделаны выводы».

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«В результате применения огнестрельного оружия один человек погиб на месте, получив ранение в область грудной клетки... Установлено, что сотрудники милиции, которые должны обеспечивать общественный порядок, были задействованы на стадионе, где проходил футбольный матч, однако позднее около 50 милиционеров по указанию заместителя начальника управления МВД были направлены на место, где происходили массовые беспорядки. В результате эти сотрудники не до конца исполнили свои функции и дали возможность абсолютно полярным политическим силам сойтись, и нанести телесные повреждения», - сказал Ярема.

Он также сообщил, что после того, как произошла драка, большая часть проукраинских настроенных граждан (в том числе, футбольные болельщики), которые по численности превосходили оппонентов примерно в 4 раза, прошли к Дому профсоюзов, где находился палаточный городок сепаратистов. Они подожгли палатки, затем во время столкновения началось возгорание центральной части здания.

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«Много людей погибло, прыгая с 4-5 этажей здания, остальные – от угарного газа или сгорели... Я был на месте происшествия и видел большое количество погибших людей. И было видно, что они погибли внезапно, очень быстро. То есть, горело какое-то вещество, которое выделяло газ, и этот газ очень быстро повлиял на людей, которые потеряли сознание и умерли на месте. Что это за газ, какое вещество горело, покажет экспертиза. В том числе, экспертиза тел погибших», - сказал Ярема.

Он добавил, что во время пожара на крыше здания оказался 161 человек, которых сотрудники правоохранительных органов вывели с территории и не допустили, чтобы произошла очередная стычка.

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«Этих людей опрашивают, допрашивают, проводятся с ними следственные действия, устанавливаются очевидцы пожара. Сведения поступают противоречивые, но, тем не менее, уже можно полагать, что «коктейли Молотова» были брошены, как сверху, так и снизу. То есть, от каких бутылок и что именно горело, и почему так быстро загорелось внутри, покажут результаты пожарно-технической экспертизы», - отметил первый вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

По последним данным, в Одессе после вчерашних столкновений в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.