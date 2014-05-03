Одесситы массово сдают кровь для пострадавших в беспорядках 2 мая

В Одессе более сотни горожан сдали кровь для пострадавших в массовых беспорядках 2 мая.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте здравоохранения Одесского городского совета.

«По состоянию на обеденное время 3 мая на Одесской областной станции переливания крови 104 человека сдали кровь для пострадавших. Многие одесситы продолжают стоять в очереди для сдачи крови», - отметили в департаменте, добавив, что медики продолжают работать в усиленном режиме, оказывая пострадавшим необходимую помощь.

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Как стало известно корреспонденту УНИАН, в числе сдавших кровь для пострадавших одесситов – кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Сергей Тигипко, которые сегодня находятся в Одессе.

Кроме того, кровь для пострадавших сдали украинские военные моряки.

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Сегодня в ходе пресс-конференции в Одессе первый замминистра здравоохранения Руслан Салютин заявил, что «такого количества раненых одесские больницы не видели со времен войны».

Он высоко оценил работу одесских медиков во время вчерашних событий в Одессе.

«Помощь была оказана на высоте. Ту работу, которая была проделана различными медицинскими службами, могу оценить только на «пять с плюсом», - сказал Салютин.

Он также отметил, что медицинские учреждения были обеспечены всем необходимым материалом. При этом подчеркнул, что опыт, который есть у одесситов, должен быть перенят другими службами экстренной медицинской помощи и ургентными клиниками по всей Украине.

«Это уровень европейских стран. Не может не радовать факт благотворительности, которую оказали простые одесситы. Люди сейчас приносят медикаменты и идут сдавать кровь для пострадавших», - добавил замминистра.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

По последним данным, в Одессе после вчерашних столкновений между проукраинскими активистами и сепаратистами в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.