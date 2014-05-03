В Горловке правоохранители предотвратили отравление питьевой воды
В городе Горловка Донецкой области силами, которые проводят антитеррористическую операцию, удалось предотвратить отравление диверсантами питьевой воды в городских сетях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-центре СБУ.
В пресс-центре также отметили, что в рамках проведения антитеррористической операции удалось не допустить выведения боевиками из строя системы энергопитания железной дороги на участке в направлении города Славянск, а также сорвать попытку передачи оружию и средств террористам в Славянск и Краматорск.
Также в рамках проведения АТО обезврежен один из активных сепаратистов – связной руководителя террористов “Стрелка” по прозвищу “Ромашка”.
Кроме того, ликвидированы снайперские группы, которые размещались в административных и жилых зданиях Славянска.
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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.
В середине апреля российские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников. В частности, террористы полностью захватили власть в Славянске Донецкой области.
Кроме того, поддерживаемые Россией сепаратисты организуют провокации и избиения патриотически-настроенных граждан в Харькове, Николаеве, Одессе.
15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.
2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.