В Одессе люди пытались прорваться в Дом профсоюзов: милиция их не пустила
12:40, 03 мая 2014Политика
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Люди, собравшиеся возле Дома профсоюзов, пытались пройти в здание.
Столкновения в Одессе / dumskaya.net
Как сказал один из активистов, обратившись к людям «Хотите ли вы посмотреть на современную «Катынь?».
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Об этом сообщает dumskaya.net.
Люди пытались прорвать кордон милиции, но не получилось.
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