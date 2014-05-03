В Одессе люди пытались прорваться в Дом профсоюзов: милиция их не пустила

Как сказал один из активистов, обратившись к людям «Хотите ли вы посмотреть на современную «Катынь?».

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Об этом сообщает dumskaya.net.

Люди пытались прорвать кордон милиции, но не получилось.