Террористам в Краматорске дана команда под видом милиции стрелять в граждан - Аваков

"В Краматорске продвигаемся. При плотном огне террористов. Идет бой. Радиоперехват. Дана команда группе терористов переодеваться в черное и стрелять на поражение в мирных жителей, имитируя действия украинской милиции. Прошу всех жителей Крамоторска и Славянска не появляться на улицах. Спецназу МВД дана команда прeсечь провокацию", - пишет глава МВД.