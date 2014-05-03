Террористам в Краматорске дана команда под видом милиции стрелять в граждан - Аваков
12:35, 03 мая 2014Политика
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Арсен Аваков сообщает о боях в Краматорске и просит не выходить из дома.
Спецназу МВД дана команда присечь провокацию
"В Краматорске продвигаемся. При плотном огне террористов. Идет бой. Радиоперехват. Дана команда группе терористов переодеваться в черное и стрелять на поражение в мирных жителей, имитируя действия украинской милиции. Прошу всех жителей Крамоторска и Славянска не появляться на улицах. Спецназу МВД дана команда прeсечь провокацию", - пишет глава МВД.
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