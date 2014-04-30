Депутаты утверждают, что о «фракции Путина-Медведчука» только читали в Интернете

Народные депутаты о «фракции Путина-Медведчука» только читали в Интернете.

Об этом ряд депутатов сказали в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о якобы создании в ВР «фракции Путина-Медведчука» под началом депутата от Партии регионов Нестора Шуфрича.

Уполномоченный представитель депутатской группы "Суверенная европейская Украина" Александр Доний заявил, что такую информацию лишь читал в Интернете, потому что «это пророссийские депутаты, другая среда, с которой мы не общаемся, я в частности».

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Народные депутаты от «УДАРа» Валерий Карпунцов и Павел Ризаненко также сказали, что знают об этом лишь из Интернета. «Если вы хотите кому-то испортить жизнь, репутацию и сделать из них неудачников, лишить перспективы на будущее, поставьте на них штамп "Медведчук-Путин". Это идеально работает», - сказал Ризаненко.

В то же время народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко выразила мнение, что нынешняя Верховная Рада дискредитирована, и после президентских выборов должна распуститься. «Должны состояться внеочередные парламентские выборы, чтобы Рада обновилась», - сказала она и добавила, что сегодня в ВР заседают «сепаратисты с депутатскими мандатами», которые прилагают все усилия, чтобы сорвать президентские выборы.

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Народный депутат от Партии регионов Анна Герман в ответ на вопрос о «фракции Путина-Медведчука» лишь отметила, что «у нас Верховная Рада, а не Государственная дума».

Депутаты от КПУ Александр Присяжнюк и от «Батькивщины» Юрий Одарченко не слышали о такой информации.

Как сообщал УНИАН, Шуфрич назвал «полетом фантазии» информацию о создании в парламенте «фракции Путина». «Я не перестаю удивляться полету фантазии отдельных горе-аналитиков в нашей политике. Или же тех, кого принуждают распространять такую явную дезу отдельные парламентские субъекты, которые пытаются руководить депутатами, не имея для этого должного авторитета и уважения», - заявил Шуфрич.

По данным ряда СМИ, в Верховной Раде якобы создается новое депутатское объединение. По информации источников "Цензор.НЕТ", «именно так позиционирует ее Виктор Медведчук, который лично проводит переговоры». «Лидером объединения и доверенным лицом Медведчука является Шуфрич, способствует родной брат экс-главы АП Андрея Клюева – Сергей», - отмечает издание. По информации источника, «фракция создается под установление дружеских отношений с Российской Федерацией, личное внимание к проекту проявляет Владимир Путин. За вступление во фракцию единоразово выдаются 2 млн долларов. Плюс ежемесячно плата за лояльность».