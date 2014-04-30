Шуфрич назвал «полетом фантазии» сообщения о создании в Раде «фракции Путина»

Об этом говорится в заявлении Шуфрича, переданном агентству УНИАН.

«Я не перестаю удивляться полету фантазии отдельных горе-аналитиков в нашей политике. Или же тех, кого заставляют распространять такую явную дезу отдельные парламентские субъекты, пытающиеся руководить депутатами, не имея для этого должного авторитета и уважения», - заявил Шуфрич.

По мнению депутата, в сегодняшней Верховной Раде невозможно создать фракцию пропутинского толка, поскольку «те, кто мог бы в нее войти, уже стали гражданами России». Шуфрич также подчеркнул, что продолжает оставаться в Партии регионов.

«Говорить о том, что в парламенте не могут возникнуть новые группы на правах фракций, я бы не стал. Исходя из реалий, можно говорить, что в Верховном Совете может возникнуть одна, а то и две группы депутатов, еще не определившихся в своих внутрипарламентских симпатиях. Но эти группы, если и будут созданы, то точно будут ориентироваться не на российские интересы. При этом я уверен, что они будут созданы не за счет депутатов фракции Партии регионов», - отметил Шуфрич.

Как сообщили некоторые СМИ, в Верховной Раде якобы создается новое депутатское объединение – «фракция Путина».

По данным источников ”Цензор.НЕТ”, «именно так позиционирует ее Виктор Медведчук, который лично проводит переговоры». «Лидером объединения и доверенным лицом Медведчука является Нестор Шуфрич, содействие оказывает родной брат экс-главы АП Андрея Клюева – Сергей», - отмечает издание. По информации источника, «фракция создается под установление дружественных отношений с Российской Федерацией, личное внимание к проекту проявляет Владимир Путин. За вступление во фракцию единовременно выдается 2 млн долларов. Плюс ежемесячно плата за лояльность».