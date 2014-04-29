СМИ: В Раде создается фракция Путина-Медведчука. За вступление платят $2 млн

По данным источников "Цензор.НЕТ", именно так позиционирует ее Виктор Медведчук, который лично проводит переговоры.

Лидером объединения и доверенным лицом Медведчука является Нестор Шуфрич.

Содействие оказывает родной брат экс-главы АП Андрея Клюева - Сергей.

По информации источника, фракция создается под установление дружественных отношений с Российской федерацией, личное внимание к проекту проявляет Владимир Путин.

За вступление во фракцию единовременно выдается 2 миллиона долларов. Плюс ежемесячно плата за лояльность.

Переговоры проведены уже примерно с 30 народными депутатами. По неофициальным данным, как рассказывает сам Шуфрич, более 10 депутатов уже дали согласие на вступление в новое депутатское объединение.