Крымчане вынуждены ждать 5-10 часов, пока оккупанты пустят их в Крым

В результате непродуманных решений новой власти Крыма по организации полноценного контроля пассажиров, транспортных средств и грузов на административной границе между Автономной Республикой Крым и Херсонской областью существенно выросли очереди в пунктах контроля.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, наибольшие осложнения сейчас наблюдаются в пункте контроля «Чонгар». Здесь очереди на выезд из материковой Украины растянулись на 4 километра и имеют тенденцию к увеличению. В среднем оформление одного грузовика у российских пограничников длится не менее 40 минут, а легковых автомобилей - 20 минут. Вследствие чего водителям легковых автомобилей приходится ожидать своей очереди около 5 часов, а грузовиков - не менее 10. В это же время, на въезде в материковую Украину никаких осложнений не наблюдается.

Читайте такжеНа Херсонщине "гастролеры" из Крыма ведут наблюдение за стратегическими объектамиТакая ситуация негативно отражается, в первую очередь, на жителях Крыма, которые вынуждены постоянно ездить на материковую часть Украины. В свою очередь, украинские пограничники принимают все меры, чтобы облегчить участникам движения перемещение в оба направления, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в марте Россия аннексировала украинский Крым.