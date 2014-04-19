Песков: Януковичу в Украине опасно, а новая власть - русофобы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Виктора Януковича законным президентом Украины, который вынужден находиться под защитой российского государства, так как его жизни угрожает опасность.
Он также отметил, что Янукович выполнил свои обязательства, которые были гарантированы европейскими странами.
"Янукович — это законный президент Украины, который находится на территории Российской Федерации, потому что мужчинам сюда заезжать можно", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Он подчеркнул, что Янукович может находиться в России совершенно свободно. Более того, он вынужден это делать.
"Находиться он здесь вынужден, потому что его жизни на Украине угрожает опасность, и он находится под защитой российского государства, о чем тоже уже говорил президент", — добавил пресс-секретарь главы российского государства.
"Его (Януковича) вынудила покинуть Украину опасность для жизни, опасность физического уничтожения со стороны тех элементов, которые пришли к власти в результате вооруженного переворота. Кстати, благодаря тому, что Янукович в ночь с 21 на 22 число выполнил обязательства, которые были гарантированы европейскими странами", — сказал Песков.
Песков считает, что многих киевских политиков захлестнула эпидемия русофобии, которая лишает их большой части электората.
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"К сожалению, действительно, эпидемия русофобии сейчас охватила многих политиков на Украине. Будем надеяться, что не всех, но, по крайней мере из тех, кто занимает сколько-нибудь лидирующие позиции на политической арене. Они действительно все настроены русофобски", - сказал Песков.
"Люди, которые заражены русофобией сейчас, сознательно лишают себя голосов большой, если не большей части населения Украины. Это очевидно", - сказал он.
Также Песков высказал мнение, что Запад не сможет изолировать Россию за ее реакцию на украинские события.
По материалам Интерфакс, РИА Новости