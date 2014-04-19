Песков: Януковичу в Украине опасно, а новая власть - русофобы

Он также отметил, что Янукович выполнил свои обязательства, которые были гарантированы европейскими странами.

"Янукович — это законный президент Украины, который находится на территории Российской Федерации, потому что мужчинам сюда заезжать можно", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнул, что Янукович может находиться в России совершенно свободно. Более того, он вынужден это делать.

"Находиться он здесь вынужден, потому что его жизни на Украине угрожает опасность, и он находится под защитой российского государства, о чем тоже уже говорил президент", — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

"Его (Януковича) вынудила покинуть Украину опасность для жизни, опасность физического уничтожения со стороны тех элементов, которые пришли к власти в результате вооруженного переворота. Кстати, благодаря тому, что Янукович в ночь с 21 на 22 число выполнил обязательства, которые были гарантированы европейскими странами", — сказал Песков.

Песков считает, что многих киевских политиков захлестнула эпидемия русофобии, которая лишает их большой части электората.

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"К сожалению, действительно, эпидемия русофобии сейчас охватила многих политиков на Украине. Будем надеяться, что не всех, но, по крайней мере из тех, кто занимает сколько-нибудь лидирующие позиции на политической арене. Они действительно все настроены русофобски", - сказал Песков.

"Люди, которые заражены русофобией сейчас, сознательно лишают себя голосов большой, если не большей части населения Украины. Это очевидно", - сказал он.

Также Песков высказал мнение, что Запад не сможет изолировать Россию за ее реакцию на украинские события.

По материалам Интерфакс, РИА Новости