Тарута призвал правоохранителей бороться с антисемитизмом на Донетчине

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте Донецкой ОГА.

"В последнее время Донецк в глазах мирового сообщества приобретает печальную славу источника ненависти и антисемитизма. Отдельные представители нашего края, объединившись при гласной поддержке внешних агрессивных сил в квазигосударственное объединение, открыто призывают к экстремистским действиям в отношении лиц определенной национальности", - говорит Тарута.

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"Настораживает тот факт, что никаких опровержений со стороны лиц, стоящих на позициях антисемитизма так и не последовало.Я решительно осуждаю этих людей. Я призываю жителей области, жителей нашей страны и все мировое сообщество жестко осудить факты антисемитизма, а правоохранительные органы - применить санкции в отношении лиц, допустивших нарушение закона", - отметил донецкий губернатор.